МИД РФ о ноте США: это, мягко говоря, домыслы

Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о приостановке обязательств США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности через два месяца. В Москве, безусловно, приняли эти документы для дальнейшей проработки, подтвердила официальный представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что приведенные в американском тексте обвинения беспочвенны и ничем не подкреплены. Это, мягко говоря, подчеркнула российский дипломат, домыслы. При этом никаких подтверждающих американскую позицию доказательств представлено не было.

При этом Москва готова к взаимоуважительному диалогу о РСМД, но без ультиматумов и голословных обвинений. Тем более, что Вашингтон никаких фактов, которые подтверждают американскую позицию России не предоставил, либо США просто их от России скрывают.

Россия категорически против слома Договора о РСМД, подчеркнула Мария Захарова. Договор – одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности.

Брифинг Марии Захаровой в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".