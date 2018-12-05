Федерация бокса России на своем сайте объявила, что мужской чемпионат мира по боксу в 2019 году пройдет в Екатеринбурге. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Сочи.

Россия получила право на проведения чемпионат мира в июле 2017 года. Соревнования пройдут в сентябре 2019 года. Отмечается, что решение перенести турнир было принято федерацией по предложению Свердловской области.

"Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта, и предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей, — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, которого цитирует пресс-служба организации. — Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса".

Ожидается, что главной площадкой для проведения соревнований станет международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".