Следствие: Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность

В Тверском районном суде продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока заключения футболистов "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, суд заключил игроков под стражу 11 октября. Срок их содержания истекает 8 декабря, однако следствие просит продлить арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

Следствие считает, что в случае освобождения обвиняемые могут выехать за пределы РФ, продолжить преступную деятельность или препятствовать ходу развития дела.