Знаменитая Валентина Петренко попрощалась с Советом Федерации

После 17 лет в Совете Федерации сенатор от Хакасии Валентина Петренко покидает верхнюю палату российского парламента. Она уже попрощалась с коллегами.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенатор Петренко была одним из ярких, инициативных и ответственных членов верхней палаты парламента. Валентина Петренко организовала движение "Матери России", напоминает "Интерфакс". Она много внимания уделяла вопросам семьи и детства, а также выполняла ответственные поручения палаты. Она взаимодействовала со всеми институтами по защите прав детей, прав человека.

Матвиенко напомнила, что в 1994 году Петренко была награждена орденом за личное мужество за участие в операции по освобождению из рук террористов ростовских школьников. С 2001 года работала сенатором в комитете СФ по социальной политике. Она запомнилась также благодаря своей необычной прическе.

Перед уходом из Совета Федерации Петренко подарила Валентине Матвиенко новогоднюю елочку.

В Совете Федерации Валентину Петренко сменил Валерий Усатюк.