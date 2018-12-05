Порошенко: автокефальную украинскую церковь провозгласят в Киеве 15 декабря

"Объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве​​​. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Собор, который должен провозгласить создание автокефальной церкви на Украине, пройдет в Соборе Святой Софии, которая, по словам Порошенко, "на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни".

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної ПомЁсної Православної Церкви в УкраїнЁ, затвердить її статут та обере предстоятеля, вЁдбудеться 15 грудня 2018 року в СвятЁй СофЁї, яка протягом столЁть була центром українського релЁгЁйного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу церковного устава. Украинская церковь будет создана по модели Критской, которая является полуавтономной и подчиняется Константинополю. Как передает РИА Новости, главой церкви будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко.

Ранее Порошенко заявлял, что не собирается вмешиваться в церковные дела, но делает это постоянно. Так, он добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине. Позже своим указом он передал Андреевскую церковь Константинопольскому патриархату.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялся Синод Константинопольского патриархата. Он принял устав новой церкви, при этом дата проведения собора не была названа. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

В октябре Константинополь отменил соборную грамоту 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафемы с лидеров самопровозглашенных православных церквей. В ответ РПЦ разорвала все отношения с Константинопольской церковью. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.