В "МК" задержан неадекватный визитер, угрожавший раздеться догола

В здании газеты "Московский комсомолец" задержан неадекватный мужчина. Предположительно, именно он ранее отставил на первом этаже в ящике для корреспонденции письмо с требованием встречи с несколькими журналистами издания.

Если же ему в этом будет отказано, то автор записки обещал устроить аналогичное тому, что устроил "керченский стрелок". За ответом мужчина пообещал прийти 5 декабря.

Утром этого дня человек, похожий на того, который оставил письмо с угрозами несколько дней назад, явился в здание редакции, что зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина потребовал встречи с теми же журналистами, которые ранее были упомянуты в письме.

В случае отказа неадекватный визитер угрожал "раздеться догола", а если это не подействует, то устроить в здании погром.

Сотрудники службы безопасности вызвали полицию, мужчину задержали. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции, задержанный вел себя агрессивно и угрожал одному из сотрудников причинением телесных повреждений.

Задержание, к счастью, обошлось без пострадавших, а неадекватный визитер доставлен в территориальный отдел полиции Москвы.