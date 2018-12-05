Генштаб: страны, разместившие американские ракеты, станут целями России

Страны, разместившие у себя американские ракеты США средней и меньшей дальности, станут целями ответных действий России. Такое заявление сделал начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед иностранными атташе, передает телеканал "Россия 24".

Начальник российского Генштаба обвинил США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что развернутые в Румынии и Польше американские комплексы противоракетной обороны могут запускать ракеты — что является прямым нарушением.

Герасимов подчеркнул, что Москва ведет развитие стратегических вооружений в строгом соответствии с международными договоренностями. А США намеренно дискредитируют Россию, чтобы сохранить доминирование в мире.