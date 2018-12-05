Татьяна Голикова назвала самые "жирные" регионы России

Во время правительственного часа в Совете Федерации, трансляцию которого вела "Россия 24", вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на проблему ожирения среди россиян.

Голикова привела статистику, согласно которой наибольшее число людей с ожирением зафиксировано в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях

"Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом", — сообщила вице-премьер России.

Голикова напомнила, что формирование здорового образа жизни связано с развитием физической культуры и спорта.

С этой целью в нацпроекте "Демография" предусмотрен отдельный федеральный проект, который позволил бы увеличить за шесть лет число граждан, которые регулярно занимаются спортом, с нынешних 50 миллионов до 80 миллионов человек.