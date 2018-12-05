День мюзикла отметили в десятый раз

3 декабря 2018 года артисты и создатели мюзиклов собрались вместе, чтобы уже в 10-й раз отметить День мюзикла – праздник одного из самых популярных сценических жанров!

День мюзикла появился в 2009 году и был приурочен десятилетию жанра в России. Основателями стали Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, продюсеры легендарных мюзиклов "Монте-Кристо", "Граф Орлов" и "Анна Каренина". Они говорят, что 10 лет – это большой период в жизни любого человека, но для мюзикла это только начало.

"Мюзикл – это единственный на сегодняшний день театральный жанр, у которого есть свой профессиональный праздник. Нам очень приятно, что мы стояли у истоков мюзикла в России, и мы продолжаем развивать этот жанр. У нас огромное количество планов, и мы надеемся, что мы все их воплотим в жизнь!" – сказали Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

Композитор Алексей Рыбников признается, что обожает мюзикл:

"Картина музыкального драматического театра была бы беднее намного без мюзикла. Десятая годовщина Дня мюзикла говорит о том, что жанр очень успешен!"

Актриса и певица Екатерина Гусева отметила, что мюзикл расцветает в России, и тому пример не только аналоги западных постановок, но и наш отечественный продукт, который уже внедряется на Западе по лицензии.

"Такой переломный юбилейный год! А день мюзикла – это большой праздник! Спасибо огромное нашим продюсерам – Владимиру Тартаковскому и Алексею Болонину, которые много лет устраивают такой счастливый для всех вечер!" – сказала Гусева.

Кульминацией вечера стало вручение премий "Любимый артист артистов" и "Любимая артистка артистов". За лауреатов голосовали сами артисты непосредственно во время праздника. В этот вечер любимыми стали Игорь Балалаев и Анна Гученкова.

"Есть ощущение, что тебя здесь ждут, а это ощущение мало где возникает. Здесь родные люди, которые тебя понимают и которых ты с радостью готов понять! Поздравляю всех с юбилеем!" – радовался Игорь Балалаев.

"Сегодня для меня двойной праздник, великий день! Спасибо огромное моим коллегам за признание, это огромная честь! Спасибо нашим зрителям! Сегодняшний праздник – это огромный подарок нам за все наши усилия и любовь к этому жанру!" – поблагодарила Анна Гученкова.

Основатели Дня мюзикла также отметили юбилейной премией "За заслуги" тех артистов, которые внесли наибольший вклад в развитие жанра мюзикла в России. Номинации "За самое большое количество исполненных танцевальных ролей в мюзиклах" был удостоен Владислав Нуньес Ромеро. Номинации "За самое большое количество сыгранных ролей в мюзиклах" – Анна Гученкова. А в номинации "За самое большое количество сыгранных главных ролей в мюзиклах" отметили сразу трех артисток – Наталию Быстрову, Теону Дольникову и Валерию Ланскую.

"Безумно приятно, что о тебе помнят! – воскликнула Теона Дольникова. – Меня уже какое-то количество времени нет на сцене, но я безумно благодарна, что обо мне не забывают. Это невероятно приятно. Прямо до слез!"

Валерия Ланская радовалась не только победе:

"Я не пропустила ни одного Дня мюзикла! Это – единственный день в году, когда есть возможность наболтаться, натанцеваться, напеться, провести вечер с большим удовольствием! Я очень редко хожу на какие-либо светские мероприятия! Но этот праздник незыблем!"

Юбилейный День мюзикла сопровождала насыщенная программа, а многие артисты отметили, что этот праздник стал для них самым любимым и долгожданным в году.