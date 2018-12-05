Пьяная пассажирка дала отпор двум полицейским в аэропорту Красноярска

Двум полицейским в красноярском аэропорту пришлось приложить немало усилий, прежде чем они смогли заковать в наручники выпившую пассажирку — женщина отчаянно сопротивлялась и оскорбляла стражей порядка. Момент задержания сняли на видео.

Инцидент, как уточняет ТВК, произошел утром 4 декабря в стерильной зоне воздушной гавани, которой вечером того же дня было решено присвоить имя Дмитрия Хворостовского. Сотрудники транспортной полиции решили поинтересоваться состоянием спавшей на сидениях 30-летней пассажирки, но та, как только ее разбудили, принялась проклинать служителей закона.

На ногах женщина держалась с трудом, поскольку была сильно пьяна. На предложение проследовать в отделение ответила отказом, когда же полицейские применили силу, она начала выворачиваться и отбиваться. В итоге патрульные заковали ее в наручники, хотя удалось им это не сразу.

За оскорбление полицейских при исполнении женщине грозит штраф или арест на 15 суток.