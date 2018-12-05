Республика Корея и КНДР в феврале подадут совместную заявку на проведение ОИ-2032

Южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма сообщило, что Республика Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Планируется, что в середине февраля 2019 года штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне, посетят министры спорта Северной и Южной Кореи, а также главы национальных олимпийских комитетов.

"Планировалось сделать это в январе, но Север не смог сразу подтвердить график, и президент МОК Томас Бах тогда спросил, смогут ли представители двух Корей посетить Лозанну 15 февраля", — отметил представитель министерства Южной Кореи, которого цитирует ТАСС.

Напомним, ранее лидеры стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились известить МОК о своем намерении совместно провести Олимпиаду-2032.