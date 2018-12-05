Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители

Каждый день в российских аэропортах происходят кражи из багажа. Преступления совершают грузчики. Крадут в так называемых "мертвых" зонах, которые не попадают на видеокамеры. А также во время загрузки багажа в самолет, где камер и вовсе нет.

Тащат все: деньги, фотоаппараты, ноутбуки, планшеты, вещи и даже туалетную воду. Происходит это на глазах сотрудников службы авиационной безопасности, полицейских, пограничников и представителей авиакомпаний. Но поймать воришек за руку очень сложно. Ведь в кражи втянуты практически все службы аэропортов.

Кто покровительствует чемоданной мафии? Сколько денег воры готовы платить силовикам за молчание? И почему честные полицейские, которые раскрывают кражи из багажа, оказываются в тюрьме? Смотрите в программе "Расследование Эдуарда Петрова".