Пресс-секретаря Роскомнадзора больше не обвиняют в растрате

Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, а также других фигурантов дела о растрате прекращено.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Уголовное дело в отношении чиновников Роскомнадзора было возбуждено в сентябре прошлого года. Оно связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников. Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков были заключены под домашний арест. Также по делу проходили гендиректор "Главного радиочастотного центра" Анастасия Звягинцева (ей инкриминировали растрату в особо крупном размере) и еще 15 человек.

Ампелонский подозревался в растрате 6 миллионов рублей, а Весельчаков —10 миллионов рублей. На сделку со следствием никто из обвиняемых не пошел и вину не признал.

В сентябре завершилось предварительное следствие по делу, всем фигурантам была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Ампелонский вернулся на работу.