Кремль: истинная цель США - выход из ДРСМД

США и НАТО манипулируют фактами, обвиняя Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, Вашингтон пытается закамуфлировать истинные причины выхода из договора, передает телеканал "Россия 24".

В ходе встречи глав МИД НАТО в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что через 2 месяца США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россией не будут выполнены требования США и НАТО отказаться от крылатых ракет.

Главы МИД НАТО выразили полную поддержку действиям США, возложив на Россию всю ответственность за будущее ДРСМД.