Мэром Махачкалы станет глава управы Басманного района Москвы

Кандидатом на пост мэра Махачкалы стал глава Басманной управы Москвы Салман Дадаев. Это молодой и энергичный дагестанец, подчеркнул глава Дагестана Владимир Васильев. Васильев подчеркнул, что Дадаева с трудом отдал мэр Москвы Сергей Собянин.

Салману Дадаеву 39 лет, он родился в лакском селе Кази-Кумух (лакцы – пятый по численности народ Дагестана). Он окончил с отличием юридический факультет Дагестанского госуниверситета. Свою карьеру начинал юристом второй категории в "Сулагэнерго". Затем Дадаев стал начальником юридического отдела ОАО "16-й таксомоторный парк", отмечает "Интерфакс".

Шесть лет до марта 2010 года Салман Дадаев работал юристом в управе самого большого района Москвы — Метрогородок. Затем он стал первым замом главы управы района Метрогородок по вопросам жилищной политики и ЖКХ. С 2012 по 2014 годы чиновник стал первым заместителем главы управы московского района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а затем заместителем главы управы района Хорошево-Мневники по вопросам строительства.

С мая 2017 года Салман Дадаев возглавлял управу Басманного района Москвы.

Кресло мэра Махачкалы освободилось 7 ноября после задержания и.о. главы города Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении на дорожном строительстве в городе 40 миллионов рублей. Гасанов, находящийся под домашним арестом, признал вину.

А до этого, в январе 2018 года ФСБ задержала мэра города Мусу Мусаева, который нанес ущерб на 48 миллионов рублей при выделении участков. 15 октября Мусаев приговорен к 4 годам колонии общего режима.