На Камчатке 9-летний мальчик умер в закрытой стиральной машине

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика. Его тело в закрытой стиральной машине обнаружила мать ребенка.

В ходе осмотра квартиры следов, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти ребенка, обнаружено не было.

Согласно предварительным результатам судмедэкспертизы, мальчик задохнулся. Вероятно, он забрался в барабан стиральной машины и захлопнул дверцу.

На его теле также были обнаружены телесные повреждения. Возможно, они образовались при взаимодействии с выступающими частями барабана.

Назначены криминалистические экспертизы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям или бездействию органов профилактики.

По сведениям местных СМИ, трагедия произошла, когда взрослых не было дома: мать мальчика находилась на работе, а отец был в командировке.