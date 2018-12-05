В Москве скончался спасший мать от пьяного соседа мальчик из Северодвинска

Во вторник в московской клинике доктора Рошаля скончался 16-летний Иван Крапивин из Северодвинска, получивший тяжелейшие травмы в конфликте с пьяным соседом по коммунальной квартире, который пытался зарезать его мать. Врачи полтора года боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Трагический инцидент произошел 1 мая 2017 года: изрядно выпивший 35-летний Роман Пронин стал добиваться расположения 41-летней собутыльницы, но получил отказ. В ходе ссоры он схватил два кухонных ножа и принялся резать женщину — она получила 27 ранений. Остановил расправу на матерью выбежавший из комнаты 14-летний Ваня, но при этом сам получил три удара гантелью по голове.

Подросток впал в кому, а его мать узнала об отважном поступке сына только от врачей, когда пришла в себя в больнице. Ване, у которого фактически не было лба, был вдавлен глаз и разрушена часть головного мозга, провели экстренную операцию в Северодвинске, после стабилизации состояния его отправили в детскую областную больницу, затем транспортировали в Санкт-Петербург. После того, как история получила широкий резонанс, подростка переправили на лечение в клинику доктора Рошаля в Москве, где он и находился последние месяцы.

Ранее судимого за убийство Пронина отправили на 14 с половиной лет в колонию общего режима, а маму Ивана лишили родительских прав — за все время она только четыре раза навестила его в больнице. Ухаживал за ним старший брат Илья с супругой, которому пришлось оставить службу в армии. Сама Наталья Крапивина в студии "Прямого эфира" просила прощения у детей (их у нее трое), но в правах ее не восстановили.

В начале октября, накануне дня рождения, Ваню перевели в реанимацию, откуда он уже не вышел — вечером 4 декабря северодвинский герой скончался.

"Проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний. Изучаются действия участкового уполномоченного полиции, который обязан был владеть информацией о гражданах, проживающих на подконтрольной территории, в том числе о неблагополучных семьях, и при необходимости принимать меры. Помимо этого, следствие установит, было ли известно органам опеки, а также другим контролирующим службам о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции при наличии такой информации", — сообщили в СКР.