Кипяток в лютый мороз: в Красноярске под автомобилем прорвало трубу теплосети

В Красноярске в тридцатиградусный мороз под припаркованным автомобилем прорвало трубу теплосети. Напор жидкости был настолько сильным, что от потока грязи и горячей воды машина сдвинулась с места: позже ее оттащили в сторону при помощи троса.

Улицу Парашютную, на которой сегодня, 5 декабря, произошла авария, мгновенно заволокло паром. Растекшаяся вода быстро остывала и превращалась в гладкий дымящийся лёд.

На месте происшествия быстро появились специалисты красноярского филиала "Сибирской генерирующей компании" и принялись устранять последствия аварии, в результате которой без отопления остались три жилых дома — отдельно подчеркивается, что в местных "социально значимых объектах" тепло подавалось и подается в полном объеме.

Предполагается, что в течение пары часов радиаторы в квартирах, оставшихся без тепла, снова станут горячими.