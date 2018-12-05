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Арктика 1 час назад
Эксперты "ПОРА" представили "Народный полярный индекс"
4 декабря 2018 года состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА", посвященное созданию Народного рейтинга устойчивого развития российской Арктики. Модератором встречи выступила социолог, кандидат психологических наук, руководитель исследования Румия Ромашкина.
"Полярный индекс" – совместный проект Экспертного центра "ПОРА" и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, направленный на максимально широкое распространение принципов устойчивого развития Арктики. При этом устойчивое развитие подразумевает соблюдение баланса его экономической, социальной и экологической составляющих.
Ранее в рамках проекта были представлены два рейтинга устойчивого развития российской Арктики – регионов Арктической зоны РФ и компаний, работающих на этой территории. Они рассчитывались на основе отчетов компаний и государственной статистики, а также мнений экспертов.
"Народный полярный индекс" — это попытка получить обратную связь от жителей Арктики, узнать их собственную оценку качества жизни на российском Севере. Респондентов просили оценить экономические, социальные и экологические аспекты их жизни, поделиться своими ожиданиями.
Румия Ромашкина отметила, что данное исследование является очень актуальным и во многом пионерским, так как сейчас опросов населения Арктики мало. Проводить опросы в Арктике сложно – слишком разновесна аудитория. В ней как жители промышленно развитых моногородов, так и отдаленных районов с малой плотностью населения. Респондентами стали 3600 человек (по 400 опрошенных в каждом из арктических регионов).
Ключевым результатом соцопроса стал народный рейтинг регионов Арктической зоны России – "Народный полярный индекс". Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Исследователи выявили взаимосвязь позиции региона в рейтинге и среднего уровня зарплат. Если у регионов-лидеров средняя зарплата составляет 86, 91 и 70 тысяч рублей соответственно, то в тройке аутсайдеров рейтинга (в Карелии, Коми и Архангельской области) зарплаты самые низкие – около 40 тысяч рублей.
Аналитик исследования Ольга Кириченко отметила, что оценка респондентами экономики и социальной сферы в большинстве регионов почти совпадает. По мнению людей, социальная сфера напрямую зависит от экономической. Исключением является Воркута, где социальная составляющая оценивается на 10 пунктов выше экономической. Экологическая сфера оценивается существенно ниже других сфер в Красноярском крае и значительно выше – в Карелии и на Чукотке. Ожидания жителей в отношении будущего развития экологической ситуации выглядят значительно более пессимистичными, чем в среднем по России.
Социолог Екатерина Кулагина рассказала о проблемах, которые волнуют жителей Арктики. Это низкий уровень жизни, ЖКХ, здравоохранение. Другие проблемы носят более точечный характер. Так, высокий уровень безработицы беспокоит жителей Ненецкого автономного округа и Карелии, а растущие цены – представителей Красноярского края.
Среди экологических проблем жители выделяют загрязнение рек, водоемов и морского побережья отходами производства, свалки отходов, загрязнение воздуха. На Чукотке почти половина опрошенных беспокоятся о том, что в регионе не утилизируется металлолом (сломанная техника, бочки) и строительный мусор. Вырубка лесов и лесные пожары волнуют жителей Якутии, Карелии и Архангельской области.
В заключение мероприятия координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий подчеркнул, что "Народный полярный индекс" может стать одним из важных инструментов оценки, насколько сбалансировано с точки зрения самих жителей развивается та или иная часть Арктики. Продолжением проекта может стать более глубокое социологические исследование в арктических регионах, включающее в себя проведение фокус-групп, что позволит выявить наиболее актуальные проблемы, волнующие жителей Севера России.
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