В Москву с АКМ: муромский охранник оставил мост из-за семейных неурядиц

В Подмосковье ищут сбежавшего с поста охранника с АКМ и двумя магазинами патронов к нему. Это 61-летний Юрий Петров. Он одет в серую камуфляжную форму. Вооруженный мужчина может быть за рулем автомобиля ВАЗ восьмой или девятой модели. Госномер машины — в858ок 33. Причиной побега с поста стали семейные неурядицы. По другим данным, он похитил в Раменском районе Подмосковья 800 тысяч рублей.

Юрий Петров работал в охране компании РЖД. Он стоял на посту в Муроме у имеющего стратегическое значение моста через Оку, сообщает телеканал "Россия 24".

В Муроме также усилены меры безопасности детских садов и школ в связи с побегом с поста во Владимирской области вооруженного охранника, рассказал глава округа Муром Евгений Рычков.

Последний раз охранник с АКМ был замечен в Ленинском районе Подмосковья. Здесь школы и детские сады также взяты под охрану сотрудниками Росгвардии.

Ранее мужчина не вызывал подозрений. Он работал сотрудником военизированной охраны муромского отряда на Горьковской железной дороге.

У автомата, с которым скрывается беглец, снижена масса, повышена устойчивость и до 100 метров увеличена прицельная дальность стрельбы. Калибр – 7,62 миллиметра. В одном магазине – 30 патронов. Боевая скорострельность составляет при стрельбе одиночными до 40 выстрелов в минуту, а при стрельбе очередями — до 100 выстрелов в минуту. Пуля сохраняет свое убойное действие на дальности до полутора километров.

Поэтому сотрудникам МВД отдано распоряжение соблюдать повышенные меры безопасности при задержании вооруженного беглеца, которому за самовольное оставление поста с оружием грозит до 10 лет лишения свободы.