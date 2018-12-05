Павел Мамаев: я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил с заявлением с просьбой освободить его из-под ареста. Сегодня, 5 декабря, в Тверском районном суде в Москве продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока заключения для Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Суд заключил игроков под стражу 11 октября. Срок их содержания истекает 8 декабря, однако следствие считает, что в случае освобождения обвиняемые могут выехать за пределы РФ, продолжить преступную деятельность или препятствовать ходу развития дела. И просит продлить арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

"Следствие утверждает, что я социально опасен и буду скрываться — это я это опровергаю: с первого дня мы полностью сотрудничали со следствием, — заявил Мамаев, которого цитирует Чемпионат.com. — Прошу обратить внимание на слова о загранице и преступной деятельности — это надуманное и предвзятое отношение".

Кроме того, Мамаев подчеркнул, что у него есть два несовершеннолетних ребенка, на воспитании и психике которых сказывается его отсутствие.

"15 лет я отдал профессиональному спорту и не являюсь хулиганом и рецидивистом, я сдал загранпаспорта, все мои данные есть, — отметил он. - Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста".

Напомним, что футболисты оказались в изоляторе "Бутырка" в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.