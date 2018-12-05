Заложники шлагбаума: семья с детьми провела ночь в машине на парковке торгового центра
Незабываемую ночь провела московская семья на парковке торгового центра. Их автомобиль на выезде со стоянки заблокировал шлагбаум, который задел машину и опустился на прицеп. Инспекторов ГАИ супругам с маленькими детьми в салоне пришлось ждать долгих девять часов. Теперь семья намерена компенсировать бессонную ночь через суд.
- Я взял карточку из этого паркомата, как обычно, убрал ее и начал движение. Благо, посмотрел назад, увидел в какой-то момент, что шлагбаум опускается, и затормозил.
Раздался треск: стрела опустилась до того, как прицеп миновал шлагбаум. В результате поврежденная конструкция заблокировала автомобиль. По словам Михаила Алферова, охранники торгового центра назвали случившееся аварией и не позволили даже отъехать в сторону.
- Был явно дан указ свыше: ни в коем случае нас не выпускать.
Обстановка вокруг покореженного шлагбаума накалялась с каждой минутой.
"Они начали вызывать еще дополнительно кого-то — видимо, начальников, администрацию. И так постепенно там накопилось человек пять. Они сказали: стойте здесь, вызываем ГАИ", — рассказывает Кристина Алферова.
Когда после долгого ожидания двухлетний Тимофей и трехлетний Платон начали капризничать, Алферовы решили позвонить в полицию сами.
"Мы сообщили, что у нас маленькие дети, такая ситуация, сказали, где мы находимся. Еще раз приняли тот же самый вызов, сказали, еще раз зафиксируют и передадут", — говорит Михаил Алферов.
Час ночи. Экипаж ДПС все не едет. Диспетчер ссылается на большую загруженность и просит подождать. Три часа ночи. Четыре! Бензин в машине на исходе. Родители начинают паниковать.
"Мы начали звонить через каждые 15-30 минут. Мы, конечно, очень удивлены тем, что отдельный батальон по Южному округу ехал к нам столь длительное время и приехал к нам в итоге почти в пять утра", — говорит Кристина Алферова.
В торговом центре уверяют, что ничего подобного не происходило — полицию охранники не вызывали. Якобы, сами Алферовы после инцидента со шлагбаумом решили во что бы то ни стало дождаться инспекторов.
"Мне показалось, что человек был просто напуган ситуацией и подумал, что ему могут предъявить какие-то финансовые претензии. Мы объясняли, что нас не интересуют никакие компенсации, они нам не нужны, шлагбаум для нас в данном случае — расходный материал. Не было никакой задачи удерживать человека, тем более с детьми в машине, в течение восьми часов!" — уверяет директор по маркетингу торгового центра Максим Лысенков.
"Мы девять часов здесь провели с детьми без еды, без воды, по сути. Это, конечно, издевательство!" — говорит Михаил.
Кстати, все-таки прибывшие в конце концов инспекторы ДПС, выслушав обе стороны, давать делу какой-либо ход отказались.
- Ты где был? На парковке? Скажи: "парковка".
- Шлагбаум!
Родители пытаются обернуть все в шутку, чтобы у детей не осталось тревожных воспоминаний о бессонной ночи на парковке. Но на семейном совете Алферовы уже решили добиваться компенсации морального вреда.
"Чтобы доказать причинение морального вреда, необходимо предоставить суду определенные доказательства этого морального вреда. Безусловно, материалы фотовидеосъемки, которые наверняка имеются в данном подземном паркинге. Плюс, если после данного инцидента стороны обращались к врачу за какой-либо помощью — к психологу или психиатру", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.
По словам экспертов, шансы выиграть дело у Алферовых есть.
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