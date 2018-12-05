Кокорин частично признал вину и заявил об оскорблениях со стороны следователя

В Тверском районном суде в Москве проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока заключения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. После полузащитника "Краснодара" с заявлением выступил форвард "Зенита", который частично признал вину.

Напомним, следствие просит продлить арест футболистов до 8 февраля 2019 года. 11 октября суд заключил их под стражу сроком до 8 декабря. Сейчас следствие считает, что в случае освобождения обвиняемые могут выехать за пределы РФ и продолжить преступную деятельность.

"Я хочу ответить за то, что я совершил, а не за то, что мне приписывают, — заявил Кокорин, которого цитирует Чемпионат.com. — Вину признаю частично, То, что я намерен скрываться, это невозможно — я спортсмен и каждый день нахожусь в определенном месте".

Кроме того, футболист рассказал об оскорблениях со стороны следователя. "На даче показаний следователь оскорбил меня, не знаю, с чем это связано, но аргументировал это тем, что он увидел видео с регистратора", — добавил он.