Паломники со всей Индии едут к чудо-теленку, одна голова которого ест, а другая пьет

В индийский город Тирукойилур на "божье чудо" – теленка с двумя головами – приезжают посмотреть даже издалека.

Поначалу ветеринары не верили, что теленок-мутант проживет и пару часов, но прошло уже больше месяца, а он жив, здоров и даже стал звездой.

Поначалу хозяин, у которого корова отелилась таким необычным существом, был в шоке, а теперь вынужден принимать многочисленных паломников.

Чтобы прикоснуться к теленку и сделать с ним селфи, выстраивается длинная очередь желающих, передает ТАСС.

Причем, в этот момент еще нужно успеть загадать заветное желание или обратиться к этому необычному теленку со своей просьбой или жалобой, и он обязательно поможет, верят индийцы.

Интересно, что одной головой теленок утоляет жажду, а другой — ест. Этот процесс, который проходит под чтение индуистских молитв, сопровождается бурным восторгом пришедших посмотреть на чудо природы.

Ранее сообщалось, что в Аргентине родился козел с "демоническим" лицом.