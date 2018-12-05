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5 декабря 201815:15 Андрей Ященко

Как меняется Москва: Сергей Собянин ответил на вопросы горожан

Судьба долгостроев, программа реновации, новый транспортный каркас и "Активное долголетие": как меняется Москва? Что уже сделано, а что предстоит? Сергей Собянин ответил на эти и многие другие волнующие москвичей вопросы в прямом эфире.

Больше никаких скучных спальных районов: удобные парки и современные детские площадки дойдут до самых отдаленных уголков столицы. Для москвичей создают точки притяжения рядом с домом. Каждый район — своеобразный город в городе, где есть все для полноценного отдыха.

"Мы должны видеть район как некую обособленную территорию и смотреть: а чего там не хватает? Школ, больниц, общественного транспорта, скверов, парков, связанности этих территорий, каких-то знаковых объектов", — объясняет Сергей Собянин.

Москва планомерно избавляется от "гнилых зубов" заброшенных зданий. В ноябре в столице снесли Ховринскую больницу — самый мрачный и большой столичный долгострой. На его месте построят дома по программе реновации.

"В Москве очень много было объектов недостроя, полузаброшенных объектов, особенно объектов еще советского периода, которые нам достались, как Ховринская больница. Разрушать, в общем-то, тоже рука не поднималась. Но, тем не менее, провели мы ревизию всех этих недостроев, долгостроев, из 700 сегодня без решения осталось около 200. Часть из них достроена, часть — стройки, по части, как по этому объекту, принято решение о сносе", — рассказал мэр.

Москва формирует новый транспортный каркас. Давно задуманный проект с хордами-связками уже прорисовывается на карте города, часть трасс уже сдана. Теперь упор — на развитие скоростного транспорта. После запуска МЦК все усилия брошены на Московские диаметры и Большое кольцо метро.

"Мне кажется, что к 2023 году основной массив этой программы мы сумеем реализовать. Хотя это, конечно, сверхамбициозная задача. С учетом Московских центральных диаметров, МЦК, подземного метро всего в системе метрополитена будет около тысячи километров. А начинали мы с 300", — говорит столичный градоначальник.

Коснулся мэр Москвы и темы образования. После введения ЕГЭ конкуренция при поступлении в столичные ВУЗы стала более жесткой. Московским школьникам приходится бороться за места с лучшими учениками со всей страны. Но реформа образовательной системы позволила им повысить уровень знаний.

"У нас уровень сдачи единого госэкзамена в Москве по качеству стал практически в два раза лучше. Количество олимпиадников стало тоже в разы больше — и на международных олимпиадах, и на российских", — отмечает Собянин.

Программа "Активное долголетие" получит новое развитие с упором на районы. Это будут не отдельные секции и кружки, а клубная система с особой атмосферой. Тем, кто еще не достиг пенсионного возраста, столица тоже решила активно помогать.

"Независимо от того, когда у тебя наступает пенсионный возраст, независимо от того, когда ты выходишь на пенсию, льготы уже начинают действовать по возрасту: 55 и, соответственно, 60 лет. Такое серьезное решение — на мой взгляд, справедливое, потому что сам по себе переход непростой, и город должен был позаботиться о своих жителях, чтобы смягчить этот переход", — говорит Сергей Собянин.

Один из самых популярных вопросов, которые задавали мэру — как будет выглядеть Москва на Новый год.

"Как это будет выглядеть на Новом году, будет понятно уже 14 декабря, когда полноценно откроется ярмарка "Путешествие в Рождество". Все инсталляции загорятся, все шале заработают. Это будет продолжаться почти месяц, так что будет время насладиться таким замечательным праздником", — рассказал он.

Самое главное — в столице появятся новые фестивальные площадки — в частности, в Кузьминках, — чтобы праздник пришел в каждый район.

Текст: "Вести-Москва"

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