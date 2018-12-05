Тема:
Провокации в Керченском проливе 1 час назад
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко
Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на попытки Петра Порошенко провести телефонные переговоры. По словам российского президента, украинский президент ведет нехитрую политическую игру, чтобы представить себя успешным переговорщиком.
Путин пояснил, что не желает участвовать в его предвыборной кампании и комбинации, связанной с украинской провокацией в Керченском проливе, передает телеканал "Россия 24".
Путин отметил, что Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации, перекладывая ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
Как сообщалось ранее, 25 ноября три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в акваторию территориального моря РФ, нарушив государственную границу России, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Законные требования российских властей они проигнорировали, после чего были задержаны.
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