Собянин отдал с трудом: Дадаев стал и.о. мэра Махачкалы

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Салман Дадаев, ранее занимавший должность руководителя управы Басманного района Москвы.

"Дадаев — дагестанец, молодой, энергичный, хорошо организуемый, с трудом отдал Сергей Собянин (мэр Москвы)", — сообщил глава Дагестана Владимир Васильев, выступая на совещании по обеспечению правопорядка в республике, передает ТАСС.

Официальное утверждение в должности мэра состоится только после того, как вступит в законную силу приговор в отношении бывшего градоначальника Мусы Мусаева. Он был задержан в начале 2018 года по подозрению в земельных махинациях и нанесению ущерба бюджету. 15 октября Советский районный суд Махачкалы приговорил Мусаева к четырем года колонии общего режима. Однако защита обжаловала данный приговор.

После возбуждения дела в отношении Мусаева врио главы Махачкалы был назначен Абусупьян Гасанов. Однако в начале ноября в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.