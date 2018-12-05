У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын

Появившиеся несколько месяцев назад подозрения журналистов, что Елизавета Боярская ждет второго ребенка, подтвердились.

Два дня назад, приветствуя начало декабря, Елизавета Боярская опубликовала в своем "Инстаграме" фото "с животиком", написав, что декабрь – ее самый любимый месяц в году.

Теперь у нее появился повод любить декабрь еще больше: 5 декабря 32-летняя актриса стала мамой во второй раз.

Как подтвердил изданию StarHit брат Елизаветы Сергей Боярский, "Лиза родила мальчика, здорового".

С "долгожданным прибавлением в семье" он поздравил сестру с ее мужем – актером Максимом Матвеевым и своих знаменитых родителей (дедушку и бабушку новорожденного) Михаила Боярского и Ларису Луппиан.

Сергей Боярский сообщил, что он сейчас в Москве, но вскоре обязательно приедет в Петербург, где и рожала Елизавета, чтобы увидеть своего племянника.

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева растет сын Андрей. Как назовут его младшего брата, пока неизвестно.

Бабушка малыша — Лариса Луппиан сообщила журналистам, что мальчик родился ростом "50 сантиметров, доношенный". По ее словам, с ребенком и его мамой "все хорошо".

По сведениям СМИ, Елизавета Боярская долго быть в декрете не собирается, и уже в начале нового года намерена вернуться к активной творческой деятельности.