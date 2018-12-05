Путин: если США решили, что должны иметь РСМД, так же поступит и Россия

Ответ на выход Штатов из договора о ракетах средней и меньше дальности и возобновление их разработки будет зеркальным – Россия также начнет производство подобного оружия, заявил Владимир Путин.

Тем более что около десяти стран уже создают РСМД, а Москва и Вашингтон решили себя ограничить, добавил российский лидер. Кроме того, Путин напомнил, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, который был одним из главных факторов обеспечения безопасности в мире.

Теперь американцы повторяют ту же ошибку, уверен президент, только ищут на кого бы "свалить" вину за свое необдуманное решение.

Добавим, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 5 декабря объявил, что любые страны, которые разместят у себя американские ракеты среднего и малого радиусов действия, станут целями для российского оружия. Помимо этого, военачальник обвинил Штаты в нарушении ДРСМД: системы ПРО в Польше и Румынии можно быстро превратить в ударные комплексы.

Договор о ликвидации РСМД был подписан в 1987 году. Он запрещает разработку и производство ракет с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров, а также крылатых ракет сухопутного базирования. По мнению авторов документа, это оружие нарушает базовый принцип взаимного ядерного сдерживания, то есть одна страна может нанести удар по другой и не получить гарантированного ответа.