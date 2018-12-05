Фильм "Лето" попал в список лучших картин года по версии французского журнала

Авторы французского киножурнала Les Cahiers du Cinema опубликовали список лучших фильмов года. В него вошла картина Кирилла Серебренникова "Лето".

В рейтинг европейского издания вошли картины, которые находились во французском прокате в 2018 году. Именно поэтому в список Les Cahiers du Cinema вошли, в том числе, фильмы, "Секретное досье" и "Призрачная нить", которые были сняты в 2017 году.

Полный список Les Cahiers du Cinema выглядит так: