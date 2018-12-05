Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура

Российская футбольная премьер-лига определила очередного лауреата прошедшего игрового тура чемпионата России. Голосование болельщиков назвало лучшим игроком недели столичного армейца Игоря Акинфеева, который набрал 38,25% голосов фанатов. От второе места его отрыв составил менее одного процента.

Вратарь ЦСКА в 16-м туре против "Ростова" (0:0) отыграл 300-й матч в карьере на ноль. Акинфеев стал первым из отечественных вратарей, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба РПЛ.

Отметим, что по результатам опроса второе место занял форвард столичного "Спартака" Софьян Ханни (37,28%), третьим стал нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва (15,76%).