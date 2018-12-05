Тема:
Археология и история 53 минуты назад
В древних наскальных рисунках нашли следы ритуальной ампутации пальцев
Похоже, многие общества верхнего палеолита практиковали жестокий членовредительский ритуал: отсечение пальцев. К такому выводу пришли канадские исследователи, изучив древние образцы искусства и нравы современных первобытных племён.
Научная статья, излагающая подробности исследования, опубликована в издании Journal of Paleolithic Archaeology группой из Университета Саймона Фрезера во главе с Марком Коллардом (Mark Collard).
Историки давно заметили, что на многих изображениях времён верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад) у людей не хватает одного или нескольких пальцев или их частей. Что это может означать?
Одна из версий гласит, что древние художники запечатлели последствия различных травм, в частности, обморожений. Однако против неё говорит само количество таких произведений. Как уточняет ресурс phys.org, в знаменитой пещере Гардас (Gargas) во Франции такие увечья видны на 114 из 231 изображённых кистей рук. В другой французской пещере, Коске, процент ещё больше: 28 из 49.
Трудно предположить, что мозг Homo sapiens, анатомически неотличимый от нашего современного, не справился бы с задачей минимизировать количество подобных травм. Кроме того, "беспальцевые" рисунки встречаются и в таких местах, где в эпоху создания древних шедевров было слишком тепло для систематических обморожений.
Другая версия гласит, что таким образом древние художники изображали жесты или даже систему счёта. Однако авторы нового исследования сомневаются и в этом. По их мнению, такая гипотеза не согласуется с общим характером отображения пространства, по крайней мере, в пещере Гардас. Если бы древний служитель муз хотел изобразить жесты, они выглядели бы иначе.
Наконец, предположение, что тогдашние художники не обращали внимания на количество пальцев, вообще не выдерживает критики. На этих же картинах иногда с точностью отражены куда менее важные детали, так что трудно заподозрить исполнителя в подобной небрежности.
Выходит, что пальцев у изображённых людей действительно не хватало, причём не из-за несчастных случаев. Остаётся предположить, что увечья были нанесены преднамеренно.
Насколько распространена такая практика в первобытных племенах, описанных современными этнографами? Чтобы ответить на этот вопрос, авторы обратились к специальной литературе. В общей сложности им удалось найти упоминания о 121 сообществе, практиковавшем подобный жестокий ритуал.
"Пальцерубы" нашлись в самых разных уголках земного шара: в Африке, Азии, Океании, Северной и Южной Америке. Поводом для подобного членовредительства мог быть траур, наказание, инициация или просьба к богам о помощи. Всего авторы насчитали десять различных типов подобной практики.
Впрочем, исследователи подчёркивают, что на сегодняшний день нет твёрдых доказательств их гипотезы. Только будущие исследования смогут дать ответ, действительно ли в верхнем палеолите были широко распространены подобные ритуалы.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о древних людоедах, гравировавших кости своих жертв, и о том, как в Средние века невестам деформировали череп. Не забыли мы и о необычных толкованиях пещерной живописи, рассказав, как в ней усмотрели астрономический код.
Ранее по теме
-
Лицо предка: в Израиле нашли 9000-летнюю каменную маску4 суток назад
-
В пещерной живописи нашли астрономический код7 суток назад
-
Пустой саркофаг в Успенском соборе Ростова вновь удивил археологов8 суток назад
-
В "помпеях майя" впервые обнаружили человеческие останки8 суток назад
-
Русские в Анталье: на юге Турции археологи нашли 1000-летний варяжский меч8 суток назад
-
Голова дырявая: в древнем Китае все-таки умели делать трепанацию черепа16 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин объяснил, почему не отвечает на звонки Порошенко
- Побег охранника с АКМ взбудоражил Москву
- ДРСМД: Россия поступит так же, как США
- Кокорин повинился и пожаловался на следователя
- Знаменитая Валентина Петренко попрощалась с Советом Федерации
Самое читаемое
-
В 49 лет после инсульта умер звезда росcийских сериалов
- В Москве врачи спасли мужчине руку. Его укусил паук из пакета с инжиром
- Трагически погиб юный чемпион, отмечавший свой день рождения
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- На старые машины предложили отменить транспортный налог
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- Volkswagen прекращает российские продажи дизельных Tiguan
Вести.Экономика
-
МВФ не исключает "черного сценария" при Brexit без сделки
- Заседание ОПЕК: спасут ли нефть от обвала?
- США собрались выйти из договора РСМД через 2 месяца
- Обвал рынка акций США 4 декабря стал одним из самых крупных в 2018 году
- Регионы с самой дорогой недвижимостью в России
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Эпидемия модной болезни
- Тверская область полностью перешла на цифровое вещание
- В Доме Пашкова названы лауреаты премии "Большая книга"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
- Как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Астрономы измерили полное количество света, когда-либо испущенного звёздами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения