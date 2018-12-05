В древних наскальных рисунках нашли следы ритуальной ампутации пальцев

Похоже, многие общества верхнего палеолита практиковали жестокий членовредительский ритуал: отсечение пальцев. К такому выводу пришли канадские исследователи, изучив древние образцы искусства и нравы современных первобытных племён.

Научная статья, излагающая подробности исследования, опубликована в издании Journal of Paleolithic Archaeology группой из Университета Саймона Фрезера во главе с Марком Коллардом (Mark Collard).

Историки давно заметили, что на многих изображениях времён верхнего палеолита (40–12 тысяч лет назад) у людей не хватает одного или нескольких пальцев или их частей. Что это может означать?

Одна из версий гласит, что древние художники запечатлели последствия различных травм, в частности, обморожений. Однако против неё говорит само количество таких произведений. Как уточняет ресурс phys.org, в знаменитой пещере Гардас (Gargas) во Франции такие увечья видны на 114 из 231 изображённых кистей рук. В другой французской пещере, Коске, процент ещё больше: 28 из 49.

Трудно предположить, что мозг Homo sapiens, анатомически неотличимый от нашего современного, не справился бы с задачей минимизировать количество подобных травм. Кроме того, "беспальцевые" рисунки встречаются и в таких местах, где в эпоху создания древних шедевров было слишком тепло для систематических обморожений.

Другая версия гласит, что таким образом древние художники изображали жесты или даже систему счёта. Однако авторы нового исследования сомневаются и в этом. По их мнению, такая гипотеза не согласуется с общим характером отображения пространства, по крайней мере, в пещере Гардас. Если бы древний служитель муз хотел изобразить жесты, они выглядели бы иначе.

Наконец, предположение, что тогдашние художники не обращали внимания на количество пальцев, вообще не выдерживает критики. На этих же картинах иногда с точностью отражены куда менее важные детали, так что трудно заподозрить исполнителя в подобной небрежности.

Выходит, что пальцев у изображённых людей действительно не хватало, причём не из-за несчастных случаев. Остаётся предположить, что увечья были нанесены преднамеренно.

Насколько распространена такая практика в первобытных племенах, описанных современными этнографами? Чтобы ответить на этот вопрос, авторы обратились к специальной литературе. В общей сложности им удалось найти упоминания о 121 сообществе, практиковавшем подобный жестокий ритуал.

"Пальцерубы" нашлись в самых разных уголках земного шара: в Африке, Азии, Океании, Северной и Южной Америке. Поводом для подобного членовредительства мог быть траур, наказание, инициация или просьба к богам о помощи. Всего авторы насчитали десять различных типов подобной практики.

Впрочем, исследователи подчёркивают, что на сегодняшний день нет твёрдых доказательств их гипотезы. Только будущие исследования смогут дать ответ, действительно ли в верхнем палеолите были широко распространены подобные ритуалы.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о древних людоедах, гравировавших кости своих жертв, и о том, как в Средние века невестам деформировали череп. Не забыли мы и о необычных толкованиях пещерной живописи, рассказав, как в ней усмотрели астрономический код.