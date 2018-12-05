Врачи спасли жизнь москвичу, которого укусил каракурт

Хирурги из 4-й городской больницы спасли жизнь мужчине, которого укусил ядовитый паук. По словам пострадавшего, Руслана Хариханова, паук притаился в пакете с инжиром, который привезли родственники с Кавказа. Как потом выяснилось, это был каракурт — хищник из рода "черных вдов". Для человека его укус может быть смертельным.

"Достал инжир, и у меня вот так вот побежал паучок. Я его сдул, значения не придал, прошел несколько шагов, уже кусать — смотрю, ножки его тут. В этот момент он меня и ужалил", — рассказал пострадавший.

Уже к вечеру рука у Руслана сильно распухла. Он обратился в частную клинику, но там только обработали рану. Спустя еще сутки — его уже на второй скорой в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пришлось делать срочную операцию, чтобы убрать уже отмершие ткани и спасти руку — а может, и жизнь.

"В чем заключалась операция: разрез широкий на кисти, эвакуация гноя, и, самое главное — радикальная некротомия, то есть, удаление всех этих недееспособных тканей. После операции состояние больного начало улучшаться", — рассказал врач гнойного хирургического отделения городской клинической больницы номер 4 Тимур Гаджекеримов.

Родственники Руслана сами не поняли, как ядовитый гость попал в их подарок. Похоже, инжир они ему возить больше точно не будут.