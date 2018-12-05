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5 декабря 201815:56

Открылся виртуальный музей со всеми картинами Яна Вермеера

artsandculture.google.com/project/vermeer

Представители Королевской галереи Маурицхейс в Гааге вместе с авторами проекта Google Arts & Culture создали виртуальный музей с произведениями нидерландского художника Яна Вермеера (1632-1675). Работы мастера можно посмотреть в дополненной реальности.

По словам директора галереи Маурицхейс Эмили Горденкер, в реальности все 36 картин Вермеера никогда не появятся в одном месте в силу разных обстоятельств.

К примеру, некоторые полотна нельзя перевозить из-за их состояния, так, "Девушка с жемчужной сережкой" никогда не покинет Гаагу по решению руководства галереи. Произведение "Концерт", похищенное из бостонского музея Стюарт Гардне, до сих пор не найдено.

"Благодаря технологиям, нам удалось невозможное", — рассказала Горденкер.

Для создания коллекция 18 мировых музеев и частные коллекционеры из семи стран предоставили копии полотен.

На сайте музея работы сгруппированы по разным залам, в одном представлены ранние работы, остальные сгруппированы по темам.

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