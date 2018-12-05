Пьяный водитель промчался по обочине и врезался в маршрутку на остановке. Видео

В Екатеринбурге сегодня, 5 декабря, водитель за рулем кроссовера китайского производства вылетел на обочину, снес рекламный штендер, который отлетел на несколько десятков метров, а затем врезался на большой скорости в маршрутный автобус на остановке.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 8 пассажиров. Один из них пострадал: 17-летняя девушка получила травму головы и была доставлена в больницу на скорой.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Lifan был нетрезв. От медицинского освидетельствования он отказался.

Спустя несколько минут регистратор очевидца снял на видео еще одну аварию — столкнулись две легковушки. Одна потеряла управление из-за скользкой дороги, а вторая не смогла вовремя затормозить. В этот раз обошлось без пострадавших.