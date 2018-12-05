Зрители "Москва 24" встретят Новый год вместе с "Семейным огоньком"

"Семейный огонёк" – новогодний проект телеканала "Москва 24" в прямом эфире.

Сразу после боя курантов и поздравительной речи президента в эфире телеканала "Москва 24" начнется четырехчасовое реалити-шоу. Новый год – праздник семейный, и в эту новогоднюю ночь канал вместе со зрителями отправится в гости к московским семьям, чтобы встретить праздник в прямом эфире. С помощью бесплатного СМС-голосования можно будет выбирать, за какой из шести семей следить прямо сейчас.

Участвовать в шоу сможет любой желающий. Для этого нужно до 21 декабря прислать короткое видео о том, как в вашей семье умеют отмечать праздники. В результате определятся 6 семей-финалистов проекта, они и примут участие в новогоднем шоу. Все участники получат призы, а в новогоднюю ночь у них появится шанс сразиться за настоящий новогодний подарок – Ultra HD 4К телевизор диагональю 65 дюймов!

Устали от однообразных новогодних шоу? Создайте своё! Ждем ваших видеозаявок 2019.m24.ru.