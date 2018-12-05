Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни

Парковка на всех улицах Москвы останется бесплатной в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В общей сложности платная парковка по воскресеньям с 15 декабря будет введена только на 1,9% улиц города. Это парковки возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. В праздничные дни парковка будет по-прежнему бесплатной на всех улицах Москвы", — сообщили в департаменте.

В пресс-службе пояснили, что горожане, которые проживают на улицах с наиболее загруженными парковками, неоднократно обращались в департамент транспорта с жалобами на невозможность припарковаться возле дома.

"Наибольшие трудности с парковкой жители испытывают именно по воскресеньям, когда за парковку платить не нужно, и автомобилисты из других районов и регионов занимали все свободные места. Для того, чтобы исправить эту ситуацию и предоставить местным жителям возможность парковаться у дома, было принято решение создать 76 дополнительных мест только для резидентов, а также отменить бесплатную парковку по воскресеньям на некоторых улицах", — пояснили в департаменте.

Нововведения были разработаны на основе рекомендаций Университета имени Плеханова. Изменения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, и вводятся точечно по конкретным улицам с 15 декабря. По оценкам экспертов, такие меры позволят освободить до 15-20% парковочных мест в центре города.

Бесплатная парковка в центре Москвы действовала с 2016 года. "Парковочные каникулы" распространялись на воскресенья, праздничные дни и перенесенные выходные дни.

Изменения тарифов на парковку коснутся улиц внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца (ТТК). Также бесплатную парковку по воскресеньям отменят в десяти центральных районах города.