День воинской славы: в столице вспоминают Битву под Москвой

В России отмечают день воинской славы: ровно 77 лет назад началось контрнаступление советских войск под Москвой. В память об этой дате Сергей Собянин вместе с ветеранами возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония сопровождалась выступлением военного оркестра. Цветы к Вечному огню возложил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Битву под Москвой многие считают переломным моментом в ходе всей Второй мировой: здесь впервые армии фашистской Германии был нанесен сокрушительный удар. Планы Гитлера на блицкриг провалились.

Сирена противовоздушной обороны — в конце 41-го она была в каждом московском дворе и начинала работать в случае налета немецкой авиации. Ее и другие экспонаты теперь показывают школьникам в ходе так называемого "Учебного дня в музее".

- Ребята, в каком году была битва за Москву?

- В 41-м!

В те дни советская столица была переведена на осадное положение. Кто мог, уходил на фронт, женщины рыли окопы, мальчишки работали на заводах.

В дни битвы за столицу на многих улицах Москвы стояли противотанковые ежи и баррикады из мешков с песком. Но даже в самые критические дни жизнь в городе продолжалась. В Москве работало около тысячи оборонных предприятий, где днем и ночью производили боеприпасы и оружие для бойцов Красной армии.

Многие здания, в том числе московский Кремль, были специально замаскированы, чтобы немецкие летчики на плане не могли понять, где центр города.

"Не удалось бы избежать больших разрушений, особенно пожаров из-за массового применения зажигательных бомб немецкой авиацией, если бы не москвичи, которые пришли на помощь службам ПВО и дежурили на крышах. Дети, подростки, старики, женщины — все, кто мог. И они тушили эти "зажигалки", — рассказывает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Борис Уткин — участник исторического парада 7 ноября 41-го. В 17 лет с обороны Москвы и начался боевой путь молодого курсанта.

"Из 160 дивизий сухопутных войск Германии, которые начали наступление на Советский Союз, к концу Московской битвы, к 20 апреля, боеспособных осталось только восемь", — вспоминает ветеран.

Ближе всего к Москве немцы смогли подойти на рубеж нынешнего Зеленограда и Лобни. До окраин столицы оставалось пройти каких-то 25 километров, но дальше фашистов не пустили. Сказались ожесточенные оборонительные бои на подступах к столице — немецкие войска были попросту истощены.

Благодаря массовому героизму выиграли драгоценное время. К столице подтянули резервы, и в начале декабря советские войска нанесли врагу мощный и неожиданный удар, далеко отбросив части вермахта от Москвы и навсегда похоронив идею блицкрига.

А ведь советское контрнаступление проходило в сложных погодных условиях: передвигаться под огнем противника бойцам приходилось по глубокому снегу и на морозе до минус 20 градусов. К тому же по численности немцы превосходили наступавшую советскую армию.

"В 1941 году Катуков командовал 1-й Гвардейской танковой бригадой, и в конце 41-го года как новогодний подарок ему был вручен самовар от имени тульских рабочих. И Михаил Ефимович пообещал, что дойдет до Берлина и попьет чай на ступенях Рейхстага. Собственно, это обещание было сдержано", — рассказывает методист Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов.

За несколько месяцев советские части смогли отбросить врага на 200-300 километров от столицы, освободили десятки городов и сотни населенных пунктов. Гитлеровский план окружения и взятия Москвы провалился.

С начала Второй Мировой это было первое серьезное поражение нацистов. На поле боя остались сотни тысяч убитых немецких солдат, множество разбитой и брошенной техники. Миф о непобедимой фашистской Германии был навсегда разрушен.