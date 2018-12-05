Боль и устрашение: дипломатия США расширяет арсенал

Уже в марте, когда Трамп назначал Майка Помпео на должность госсекретаря, было ощущение, что дипломаты в США закончились, раз приходится прибегать к таким персоналиям.

Теперь же, когда в стенах внешнеполитического ведомства США звучат речи состоящие преимущественно из угроз, принятых, скорее, в криминальной среде, а их авторство СМИ приписывают главе ведомства, становится ясно, что с дипломатической культурой в Вашингтоне тоже дефицит.

Перефразируя известную пословицу, “можно вывести Помпео из ЦРУ, но нельзя вывести ЦРУ из Помпео”. На новом месте у бывшего главы спецслужбы привычки ведения дел остались прежними.

И тут дело не только в риторике в отношении России, хотя этот момент весьма показательный.

“Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем”, — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, комментируя задержание украинских военных кораблей в российских территориальных водах.

Каждое слово в этой фразе демонстрирует отказ от дипломатического протокола. Столь рьяная попытка вмешаться не в своё дело заставляет думать, что США напрямую причастны к провокации в Керченском проливе.

А как понимать слова о том, что “россиянам нужно освободить экипаж”? Означает ли это, что один из высокопоставленных чиновников государства, в котором уже 2 года бездоказательно ведётся следствие в отношении собственного президента, не стесняется указывать следственным органам другого государства на необходимость прекратить расследование и немедленно отпустить нарушителей государственной границы?

И тут же следует угроза применения насилия в некой форме, которое должно будет вызвать “боль”, усиливающуюся со временем.

Действующий президент США, конечно, сильно уронил планку допустимых выражений в межгосударственном общении, но это вовсе не значит, что его примеру теперь должны следовать те, кто как раз призваны сохранять этику в подобных делах.

Но угроза звучит не только в адрес России. Европа получила более завуалированный, но вполне чёткий сигнал.

Вслед за обвинением России в агрессивности последовала дежурная фраза, критикующая проекты поставок российского газа в Европу и рекламирующая поставки туда газа американского.

“Чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря “Северному потоку-2”, тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии”, — заявляет чиновник Госдепартамента.

Прямым текстом говорится о том, что интерес США в сохранении транзита газа по территории Украины — вовсе не в желании обеспечить Киев топливом или помочь ему с наполнением бюджета за счёт платы за транзит.

Безальтернативность поставок российского газа через Украину нужна Вашингтону исключительно для использования в качестве "средства устрашения" Москвы.

А для Брюсселя это сигнал о том, что европейский энергетический рынок рассматривается в США как объект для завоевания ценой любых устрашений и военных провокаций.

И в их числе не только три украинских корабля, но и такие вещи, как договор ДРСМД, из которого США обещают выйти, если Россия не прекратит делать то, чего не делала, но в чём её обвиняют.

Европейцы открыто заявляют, что выход США из договора нанесёт вред, в первую очередь, Европе, но такая “озабоченность” лишний раз демонстрирует Вашингтону, что у него в руках отличный инструмент для политического шантажа Брюсселя.