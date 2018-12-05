"Аэрофлот" вводит новые услуги для пассажиров - выбор места в самолете

"Аэрофлот" расширил линейку дополнительных услуг, внедрив новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет".

Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах "Аэрофлота" остается бесплатным для всех пассажиров.

Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса". Повысить класс обслуживания до "Бизнеса" за дополнительную плату смогут пассажиры "Аэрофлота", купившие билеты в класс "Эконом" или "Комфорт".

Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс — не позднее, чем за полтора часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел "Проверить бронирование") в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центрах авиакомпании. Но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за два часа до вылета рейса.

Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне "Бизнес" по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме.

В настоящее время этот сервис доступен на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. В ближайшее время авиакомпания намерена ввести данную услугу на многих своих рейсах.

Для пассажиров с билетами тарифных групп "Премиум" и "Оптимум", элитных участников программы "Аэрофлот Бонус", а также программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Team данное предложение по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации на рейс.