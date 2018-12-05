Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена из-за тумана

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести мужскую индивидуальную гонку на 20 км на первом этапе Кубка мира сезона-2018/19 по биатлону в словенской Поклюке. Причиной стали плохие погодные условия.

На стрельбище и на всю трассу опустился густой туман, из-за которого на огневом рубеже была практически нулевая видимость. Изначально гонка должна была начаться в 16:15 мск, затем старт был отложен на 20 минут. Ну а позднее было принято решение отменить гонку, которая теперь состоится в четверг, 6 декабря, и начнется в 12:15 мск.