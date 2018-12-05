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5 декабря 201817:44

Очевидцы сняли на видео взрыв мины на пляже Анапы

Кубанские новости

Незадолго до взрыва на боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись подводные пловцы около детского санатория и сообщили о ней в правоохранительные органы.

 

Приехали саперы из военно-морской базы и сегодня, 5 декабря, оцепив предварительно территорию от санатория "Голубые ели" до пансионата "Кристалл", обезвредили мину: прикрепили к ней специальное детонационое устройство и взорвали ее.

Поднялся высокий столб воды, раздался грохот, затем поднялась волна. Однако, все меры предосторожности были соблюдены, и по этой причине никто не пострадал.

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