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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад
Оставлены за решеткой: защите Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд
Суд продлил арест Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двоим участникам пьяной драки в центре Москвы. Все они встретят Новый год в СИЗО и останутся там до февраля. Обвиняемые просили отпустить их под огромный залог, обещали помогать следствию. Какие доводы все-таки перевесили?
Впервые за последние месяцы они снова вместе. Александр Кококрин и Павел Мамаев, которые отбывают арест в разных камерах Бутырки, ждут заседания на одной скамье. Уже не улыбаются, как раньше.
Тверской суд решал, что делать с фигурантами дела о хулиганстве и нанесении побоев. Помимо именитых футболистов по нему проходят также брат Кокорина Кирилл и приятель Мамаева Александр Протасовицкий. Мест на всех не хватило — сидят по очереди. Защита просила отпустить их под залог, адвокат Кокорина даже представил выписку с банковского счета на 10 миллионов рублей. Но деньги суд не заинтересовали.
Избитый у гостиницы "Пекин" водитель, федеральный чиновник и директор института, пострадавшие в кафе: прогулка футбольного дуэта по столице вызвала широкий общественный резонанс. А супруга Мамаева Алана после скандала даже подала на развод — якобы узнала об измене мужа. На заседании она сегодня сидела в первом ряду.
Арест продлен до 8 февраля, а значит, Новый год футбольным звездам придется встречать в следственном изоляторе. Не в дорогом ресторане под бокал шампанского, а перед телевизором с чашкой чая — в камере это единственное, что доступно из развлечений.
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