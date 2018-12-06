Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество. Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и iPhone. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два iPhone: XS и XS Max. Также в список попал китайский производитель Huawei. Но его Mate 20 Pro только на седьмой позиции, а P20 Pro на десятой.

Итоговый рейтинг лучших смартфонов 2018: 1. Samsung Galaxy Note 9. 2. iPhone XS Max. 3. iPhone XS. 4. Samsung Galaxy S9. 5. Samsung Galaxy S9+. 6. Samsung Galaxy S8. 7. Huawei Mate 20 Pro. 8. iPhone XR. 9. Samsung Galaxy S8+. 10. iPhone 8 Plus, Huawei P20 Pro.

Тестирование Роскачество проводило вместе с международной ассоциацией потребительских испытаний International Consumer Research and Testing. Специалисты рассматривали ведущие модели таких компаний, как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony и Google. Оценивали телефоны по 229 параметрам.

Так, например, экспертам понравился экран Liquid Retina, разработанный в iPhone и установленный на модель XR. Он отличается яркостью, точностью передачи цветов, с него удобно читать даже при ярком свете. Экран Huawei Mate 20 Pro не уступает Liquid Retina. Однако и первый, и второй проигрывают более дорогим OLED-дисплеям, которые стоят на iPhone XS или XS Max.

Что касается скорости процессоров, то безусловными победителями опять же стали iPhone XS, XS Max и XR. Только на четвертом месте оказался Huawie, а лидер общего рейтинга Samsung Galaxy Note 9 показал только шестой результат.

Отдельно составители Топ-10 отметили прочность нового iPhone XR, который в общем рейтинге занимает восьмое место. Телефон полностью оправдал заявления производителей, что сделан он из более прочных материалов. XR выдержал сто оборотов в трубе, после чего на нем остались только небольшие царапины. В то время как у Huawie на том же тесте разбился сначала экран, а потом и задняя крышка. Кроме того, китайский смартфон оказался не очень хорошо защищен от влаги. После погружения в воду у него перестали работать динамики. Справедливости ради, телефон просушили, и проблема была устранена.

Лучшие фотокамеры оказались снова у iPhone XS и XS Max. Впрочем, приятно экспертов удивил телефон Google Pixel 3 XL. В десятку он не попал, зато отличился очень хорошими снимками, сделанными всего на один объектив, а не на два, как у лидеров рейтинга. Испытатели отметили: фотографии получаются четкими и яркими даже при плохом освещении.

Быстрее всего в списке лучших заряжается Huawei Mate 20 Pro. Его аккумулятору потребовалось всего 1 час 15 минут, чтобы набрать 100%, а хватило его на 23 часа работы. Лучший результат среди iPhone показал XR — 3 часа 15 минут. Но продержался он на два часа дольше.

В общем Роскачество отмечает, что большинство смартфонов делают упор на качество фотокамеры и экрана, скорость процессора и зарядки.