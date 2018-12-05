Facebook упал по всему миру

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается по всему миру, в том числе и в России.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сервис Downdetector, в чью задачу входит наблюдение за известными интернет-ресурсами.

В пресс-службе Facebook подтвердили сбой в работе социальной сети, подчеркнув, что техническая служба предпринимает максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить неполадки.

Сбой в Facebook произошел после 16:00 мск. Неполадки наблюдаются в европейских странах. О том, что они не могут войти в свой аккаунт, сообщают жители Великобритании, Франции, Венгрии, Польши, Хорватии, Германии, Нидерландов, Чехии.

Россияне, в частности, москвичи и петербуржцы, тоже испытывают проблемы с соцсетью. Сообщается, что при попытке зайти на свою страницу пользователи видят надпись "Произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, попробуйте войти снова". У некоторых появляется информация о том, что их аккаунт не существует.