СК: вооруженный автоматом сбежавший охранник найден раненым в лесу

Сбежавший с охраняемого моста через Оку под Муромом охранник найден. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. 61-летний мужчина обнаружен с ранениями в лесу в окрестностях Гжели (Раменский район Подмосковья). Юрий Петров госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

За час до этого журналистам радио "Комсомольская правда" удалось дозвониться до беглеца. Юрий Петров сообщил, что охранял стратегический мост более 7 лет без эксцессов, однако сегодня немного выпил на дежурстве и решил покинуть пост. Он захватил с собой автомат Калашникова, сел в свою машину и уехал в лес. Мужчина пояснил, что сделать это его побудили долги на полтора миллиона рублей.

Выяснилось, что Петров страдает лудоманией (неконтролируемый азарт) и постоянно играет в казино и на автоматах. Кроме того, он набрал кредитов, однако ему до недавнего времени удавалось гасить проценты. Мужчина получает пенсию 12 тысяч рублей и кроме охраны моста работает еще на двух работах. Журналистам Петров сообщил, что никогда не повернет оружие против людей, а теперь он будет думать, как быть дальше.

Спустя некоторое время охранник был найден в лесу под Гжелью с двумя огнестрельными ранениями. По факту произошедшего СК начал доследственную проверку.