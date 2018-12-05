Брагин назвал расширенный состав на молодежный чемпионат мира по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2019 года. Соревнования пройдут в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го.

7 декабря российская команда соберется на недельный сбор в подмосковном Новогорске, после чего отправятся в Канаду. Перед вылетом, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков.

Расширенный состав из 28 хоккеистов выглядит следующим образом:

вратари — Петр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос");

защитники — Даниил Валитов ("Автомобилист"), Артем Волков ("Химик"), Даниил Журавлев ("Барс"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Локо"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Макар Хабаров ("Северсталь");

нападающие — Артем Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все — "Локомотив"), Евгений Каницкий ("Металлург" Нк), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все — "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Степан Старков ("Сочи"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард").

На заключительный этап подготовки в канадском Верноне к команде присоединятся пять кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники — Александр Алексеев ("Ред Дир"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"); нападающие — Клим Костин ("Сан-Антонио"), Александр Хованов ("Монктон") и Иван Чехович ("Бе-Коме").

До старта чемпионата мира молодежная сборная проведет три контрольных матча — со сборными Швеции (19 декабря), США (21 декабря) и Швейцарии (24 декабря). Окончательный состав из 23 хоккеистов будет назван после игры со швейцарцами.