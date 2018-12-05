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5 декабря 201819:58

В Париже предъявлены обвинения вандалам, громившим символы Франции

EPA

В Париже 13 задержанным манифестантам предъявлены обвинения в нанесении вреда Триумфальной арке в ходе беспорядков, учиненных во французской столице.

Как передает "Интерфакс", все обвиняются по статье "нанесение вреда объекту культурного наследия". При этом 10 человек были отпущены под залог, а трое, в том числе один несовершеннолетний, помещены в камеры предварительного заключения в ожидании суда.

В начале декабря в ходе массовых протестов, устроенных "желтыми жилетами" — движения, выступающие против повышения цен на бензин и дизель и требующих отставки президента страны Эммануэля Макрона – в Париже были разбиты или исписаны граффити множество скульптур, разворованы фрагменты отдельных памятников. Столичная мэрия оценила ущерб от вандализма архитектурным памятникам Парижа в сотни тысяч евро.

Правоохранительные органы Пятой республики продолжает поиски виновных в надругательстве над культурным наследием Франции.

Триумфальная арка была возведена в 1806-1836 годах архитектором Жаном Шальгреном по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его "Великой армии". 28 января 1921 года под сводами арки были погребены останки Неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны. С 1923 года в мемориале горит Вечный огонь.

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