Рейдерство на госуровне: о церковном соборе на Украине объявил светский политик

Фаворит президентской гонки на Украине Юлия Тимошенко, которая в эти дни находится в Вашингтоне, надеется убедить Белый дом в своей абсолютной лояльности и уже попросила публично спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера усилить антироссийские санкции.

Впрочем, теперь после религиозных войн, которые пытается развязать Петр Порошенко, украинским политикам приходится согласовывать свои шаги еще и со Стамбулом, вернее, с Константинопольским патриархатом. Вероятно, все согласовав, Петр Порошенко объявил сегодня дату так называемого объединительного собора церквей, который должен официально закрепить на Украине раскол. Примечательно, что сделал это не священнослужитель, а светский политик, окончательно сорвав все маски.

Зарево ночного пожара, в котором сгорает дотла единственная церковь в селе Рожново под Ивано-Франковском. Подожгли неизвестные. Приходы на Украине уничтожают десятками разных способов.

Обыски идут широким фронтом едва ли не по всем храмам канонической Украинской церкви, государство, по сути, объявило им войну.

"Следственные действия ведутся в зданиях и помещениях сразу нескольких епархий. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", — сообщила Алла Вашенко, официальный представитель национальной полиции Житомирской области.

Священников вызывают на допросы целыми епархиями, потрошат алтари — это иначе чем богохульством и назвать нельзя. Следы выдуманного преступления ищут даже в детских вещах.

"Сын пришел из школы, и они обыскали его портфель. Ничего, конечно, там не обнаружили", — рассказывает Мария, супруга священника.

Обвиняют священнослужителей в государственной измене. За улики выдают любые вполне безобидные носители информации.

"Флешки — там колядки, церковные службы, ничего такого", — говорит Сергей Грицаюк, архиерейский наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомир.

Атаки со всех сторон: полицейские, налоговые, юридические. Почаевскую лавру — одну из главных православных святынь — намерены у церкви отобрать.

"При регистрации было нарушено законодательство, и мы эту регистрацию отменили. Это сама лавра, как историко-культурный заповедник. Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом — все это будет передано министерству культуры", — пояснила Ирина Садомская заместитель министра юстиции Украины.

Фактически рейдерский захват признают даже на Украине.

"Минкульт проводит инвентаризацию в Киево-Печерской лавре. И все эти действия, как подготовка для того, чтобы забрать все эти святыни и передать вновь создаваемой церкви. Это рейдерство на государственном уровне", — заявил Вадим Новинский, председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины.

Альтернативной церкви еще даже и нет, а дату Архиерейского собора (своеобразного учредительного съезда) уже назначили — 15 декабря. Объявил Порошенко, хотя к религии не должен иметь никакого отношения, ведь церковь на Украине отделена от государства.

"Я очень рад обнародовать дату объединительного собора, который должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине. Он утвердит ее устав, изберет предстоятеля", — сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Проект устава на греческом, из него следует, что предполагаемая церковь будет целиком и полностью подчинена Стамбулу. Управлять ей станет не патриарх, а митрополит — об этом прямо указано в одном из пунктов.

"Новая украинская церковь не сможет самостоятельно канонизировать святых (это крайне важное для поместных церквей право) и производить миро (специальное вещество для освящения храмов и миропомазания) — это бизнес Константинопольского патриархата", — объясняет Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Украинская церковь Московского патриархата всеми этими важными правами обладает, но Порошенко — автор и вдохновитель раскола — намеренно загоняет паству в стамбульское ярмо.

Военное положение в стране вообще предполагает быструю расправу со всеми неугодными. Украинские власти умело нагнетают истерию. В Чернигове добровольцы плетут маскировочные сети для армии, в Черкассах полиция устраивает облавы на уклонистов, в Виннице призывают людей из резерва, тех, кто уже давным-давно в запасе, а Одессу по всему периметру окружили бронетранспортерами. Обстановка в стране накаляется.