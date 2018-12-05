Дан старт уникальному газовому месторождению в России

В эксплуатацию ввели третий финальный газовый промысел на Бованенковском месторождении на Ямале — крупнейшем по запасам "голубого топлива" в нашей стране. Старт уникальному проекту по телемосту дал Владимир Путин. Уже вскоре добыча газа выйдет на проектный уровень в 115 миллиардов кубометров в год.

Газа на Бованенковском месторождении хватит на 110 лет, минимум. Вообще, на Ямале запасы — вселенского масштаба, подчеркнул Владимир Путин во время телемоста.

Президент запустил третий, финальный промысел "Бованенково". Теперь в год здесь будут добывать 115 миллиардов кубометров газа. Для сравнения — это половина того, что "Газпром" поставляет на российский рынок. Или 50% экспорта.

"Это просто масштабно и впечатляет. Я вновь подчеркну, такие мегапроекты, как "Бованенково", имеют огромное значение для национальной экономики, для регионов всей страны. Они создают рабочие места, повышают качество жизни" – подчеркнул глава государства.

Чтобы добывать газ в сложнейших климатических условиях Ямала здесь создали современный огромный центр. Кроме буровых станций построили вахтовые городки, аэропорт — на эту полосу могут садиться любые российские самолёты. По зыбкой тундре проложили почти 600 километров железной дороги, от Салехарда до месторождения.

По словам президента, на Ямале идёт не просто добыча газа, а комплексное освоение региона. Решение о создании на полуострове нового кластера решили ровно десять лет назад. Когда стало известно, что газа на Ямале — почти 17 триллионов кубометров, просто фантастика.

"Рост газодобычи еще больше будет укреплять энергетическую безопасность России. Наш экспортный потенциал полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток-2", строительство которого уже активно идет. И, конечно, появятся дополнительные возможности для того, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел", — отметил президент России.

На Бованенковском месторождении уже работают два, как говорят газовики, добычных промысла. Чтобы доставить газ ближе к центру страны и далее, по России и на экспорт — протянули две нитки газопровода.

Первая — Бованенково-Ухта и далее Ухта-Торжок. Вторая нитка из Бованенково доходила только до середины пути. Сегодня в эксплуатацию ввели отрезок Ухта-Торжок-2. 970 километров.

"Северный газотранспортный коридор становится ключевым для единой системы газоснабжения страны, и для поставок газа на внутренний рынок, и для поставок газа на экспорт", — рассказал Алексей Миллер, глава "Газпрома".

Президенту по видеосвязи продемонстрировали буровую установку. Называется "Екатерина", отечественная, 4-е поколение. Может работать хоть на Крайнем Севере, хоть в Арктике.

Кстати, Владимир Путин не в первый раз наблюдает, как осваиваются газовые месторождения на Ямале. Так же, в режиме телемоста, ему докладывали обо всех этапах работы на участке Бованенково. На очереди, ещё два — Харасавэйское и Тамбейское.